AKTIEN IM FOKUS: Kooperation stützt 1&1 Drillisch und Telefonica Deutschland

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die Aussicht auf eine breit angelegte Kooperation beim Netzausbau hat am Dienstag die Kurse von Telefonica Deutschland und 1&1 Drillisch angetrieben.



Ersterer stieg um 1 Prozent und Letzterer um 1,9 Prozent. Damit zählten sie zu den größten Gewinnern im MDax .

Die Deutsche Telekom , Telefonica Deutschland und Vodafone wollen künftig beim Ausbau ihrer Mobilfunknetze nach eigener Aussage eng zusammenarbeiten. 1&1 Drillisch ist laut Mitteilung zudem eingeladen, sich ebenfalls an dem gemeinsamen Netzausbau zu beteiligen. Voraussetzung dafür sei, dass aber die Bereitschaft, in gleichem Umfang am Ausbau mitzuwirken. Mit der Kooperation wollen die Konzerne Kosten und Zeit sparen./bek/mis