AKTIEN IM FOKUS: Konsolidierung in Lieferbranche sorgt für Kursfantasie

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die Konsolidierung in der europäischen Branche der Essenslieferanten hat am Montag die Kurse kräftig angetrieben.



Die niederländische Takeaway.com will den britischen Konkurrenten Just Eat schlucken. Aktien von Just Eat schossen daraufhin in London um fast 27 Prozent nach oben und führten den Leitindex FTSE 100 mit großem Abstand an. Takeaway.com verteuerten sich an der Euronext um 3,3 Prozent.

Am deutschen Markt zogen die Papiere von Delivery Hero um 7 Prozent auf 43,750 Euro an und waren größter Kursgewinner im MDax . Sie kletterten auf den höchsten Stand seit September vergangenen Jahres.

"Größe bleibt im Liefergeschäft angesagt", schrieb Analyst Stephan Klepp von der Commerzbank in einer Studie. Mit dem Zukauf setze Takeaway.com mehr auf Größeneffekte als auf Synergien, denn beide Unternehmen hätten wenig Überschneidungen. Der Wettbewerbsdruck bleibe hoch, was weitere Fusionen und Übernahmen nach sich ziehen dürfte. Delivery Hero scheine derweil jedoch eher auf eigenes Wachstum durch Investitionen zu setzen als auf große Zukäufe./bek/jha/

