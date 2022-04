AKTIEN IM FOKUS: Kion steigen nach Zahlen und ziehen Jungheinrich mit

Weitere Suchergebnisse zu "Kion Group":

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die seit Jahresbeginn stark unter Druck stehenden Aktien von Kion haben sich am Donnerstag auf niedrigem Niveau erholt. Auf Tradegate gewannen sie nach der Veröffentlichung von Quartalszahlen 4,5 Prozent auf knapp 57 Euro. Zuvor waren sie in diesem Börsenjahr um mehr als 40 Prozent eingebrochen. Jungheinrich verteuerten sich am Morgen um 2,4 Prozent auf 24 Euro.

Die in der Schwächephase gesenkten Markterwartungen habe der Logistikdienstleister Kion nun übertroffen, schrieb Analyst Akash Gupta von JPMorgan. So habe das bereinigte Ergebnis (Ebit) die Konsensschätzung um 13 Prozent überboten. Profitiert habe Kion bei den Aufträgen und den Ergebnissen vom Staplergeschäft (ITS), während das Geschäft mit den Lieferketten (SCS) die Erwartungen verfehlt habe.

Alles in allem sei das erste Quartal "nicht so schlecht wie befürchtet" verlaufen, resümierte der Experte. Ohne einen neuen Ausblick des Unternehmens auf das laufende Jahr seien die Auswirkungen der Quartalszahlen auf die Markterwartungen nur schwer einzuschätzen./bek/zb