AKTIEN IM FOKUS: JPMorgan-Quartalszahlen liefern Banken Rückenwind

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Überraschend gute Geschäftszahlen für das erste Quartal der US-Großbank JPMorgan haben am Freitag den Bankensektor angetrieben.



Der Stoxx Europe 600 Banks baute seine Gewinne aus und stieg zuletzt um 1,52 Prozent. Das war der höchste Stand seit November.

Die Papiere der Deutschen Bank stiegen zuletzt unter den Favoriten im Dax um 2,70 Prozent und für die Commerzbank -Titel ging es im MDax um knapp 2 Prozent nach oben.

An der Wall Street schnellten die Aktien von JPMorgan im vorbörslichen Handel um gut 2,5 Prozent nach oben. Die Bank schnitt im ersten Quartal in fast allen Belangen besser ab als gedacht. Dabei übertraf auch das Kapitalmarktgeschäft die Erwartungen. Die Aktien der JPMorgan-Konkurrenten Goldman Sachs , Morgan Stanley und Bank of America stiegen zwischen rund 1 und etwa 1,5 Prozent./mis/jha/

