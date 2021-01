AKTIEN IM FOKUS: Infineon setzen sich an Dax-Spitze

Weitere Suchergebnisse zu "Infineon":

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die Aktien von Infineon haben sich am Dienstag in einem freundlichen Branchenumfeld mit zunehmenden Kursgewinnen zum besten Dax -Wert gemausert.



Am Vormittag kletterten sie um 2,6 Prozent auf 34,42 Euro und blieben so auf Tuchfühlung zu ihrem bisherigen Hoch seit zwanzig Jahren, das sie am vergangenen Freitag oberhalb von 34,70 Euro erreicht hatten. Laut Händlern bleibt das Stimmungsbild im Chipsektor und dort speziell bei Infineon gut.

Die Deutsche Bank schraubte am Dienstag infolge einer Schar von positiven Zwischenberichten aus der Chipbranche die Kursziele nach oben - für Infineon auf 40 Euro, was auf schon hohem Niveau noch 16 Prozent Potenzial verspricht. Beim Chipentwickler Dialog hält Analyst Robert Sanders einen Anstieg um etwa 27 Prozent bis auf 60 Euro für möglich, sie stiegen am Dienstag um 2,4 Prozent. Bei Siltronic sieht er im Vergleich dazu eher wenig Potenzial, das Ziel von 150 Euro verspricht hier neun Prozent Luft nach oben. Die Papiere des Waferlieferanten lagen mit 0,6 Prozent im Minus./tih/fba

