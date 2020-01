AKTIEN IM FOKUS: Infineon, Aixtron, Siltronic gefragt nach starken Intel-Zahlen

Weitere Suchergebnisse zu "Infineon":

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Chip-Aktien sind am Freitag nach überraschend starken Quartalszahlen des US-Chipkonzerns Intel einen Blick wert.



So profitiert der Konzern vom Geschäft mit Prozessoren für Rechenzentren. Auch der Wechsel der Unternehmen auf neue Geräte wegen des Auslaufens der Unterstützung von Windows 7 sowie das Interesse an Fahrassistenzsystemen für Autos trugen dazu bei. Die Intel-Aktien zogen daraufhin im nachbörslichen US-Handel um mehr als 5 Prozent an.

Hierzulande ging es am Freitagmorgen im vorbörslichen Handel beim Broker Lang & Schwarz (L&S) für die Aktien des Chipindustrie-Ausrüsters Aixtron , des Chipkonzerns Infineon und des Wafer-Herstellers Siltronic zwischen 0,3 und 1,3 Prozent nach oben./mis/fba