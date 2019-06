AKTIEN IM FOKUS: Immobilienwerte unter Druck - Mietdeckel in Berlin kommt wohl

Weitere Suchergebnisse zu "LEG Immobilien":

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Deutsche Wohnen und andere Immobilienaktien sind am Dienstagmittag angesichts des in Berlin wohl kommenden Mietdeckels unter Druck geraten.



Deutsche Wohnen drehten auf minus 0,16 Prozent. Sie kosteten damit noch 36,87 Euro, nachdem sie zuvor in der Hoffnung auf Leitzinssenkung durch die EZB bis auf 38,02 Euro gestiegen waren. Die Papiere von Ado Properties drehten auf minus 0,24 Prozent, LEG Immobilien verringerten ihr Plus auf 0,51 Prozent und Vonovia auf plus 0,78 Prozent.

Der rot-rot-grüne Senat in Berlin einigte sich auf Eckpunkte für einen Mietendeckel in der Hauptstadt. Nach dpa-Informationen vom Dienstag wurde ein entsprechendes Eckpunktepapier mit geringfügigen Änderungen beschlossen. Der nächste Schritt nach den Eckpunkten wäre ein Gesetzentwurf.

Die Diskussion um einen Mietdeckel in Berlin hatten zuletzt vor allem die Papiere der stark in Berlin engagierten Deutsche Wohnen sowie der ausschließlich in Berlin aktiven Ado Properties gelitten. Seit dem Beginn des Kursrutsches Anfang Juni ging es für Deutsche Wohnen um rund 13 Prozent abwärts und für Ado um knapp 17 Prozent./mis/jha/

