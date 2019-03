AKTIEN IM FOKUS: Immobilienwerte profitieren weiter von EZB - Hoch seit Herbst

Weitere Suchergebnisse zu "Vonovia":

FRANKFURT (dpa-AFX) - Europäische Immobilienwerte haben am Dienstag ihre zuletzt überdurchschnittliche Entwicklung fortgesetzt.



Der Branchenindex Stoxx Europe 600 Real Estate erklomm das höchste Niveau seit Herbst 2018. Seit die Europäische Zentralbank (EZB) am vergangenen Donnerstag versprach an ihrer Niedrigzinspolitik noch länger festzuhalten als bisher gedacht, hängte das Kursbarometer mit einem Zuwachs von 3,6 Prozent alle anderen Branchenindizes deutlich ab. Der Gesamtmarkt gab seither sogar nach.

Angeführt wird der Index von LEG Immobilien und Vonovia , die in den vier Handelstagen nach den EZB-Beschlüssen rund 9 Prozent gewannen. Vonovia gelang damit der Anstieg auf ein neues Rekordhoch. Auch LEG kamen tags zuvor in Sichtweite ihres Höchststandes, bevor sie auf charttechnischen Widerstand stießen und wieder etwas zurückprallten./ag/mis