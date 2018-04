AKTIEN IM FOKUS: Immobilienwerte leiden unter Zinsanstieg

Weitere Suchergebnisse zu "LEG Immobilien":

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die jüngste Anstieg der Marktzinsen war am Montag nicht nach dem Geschmack von Anlegern im Immobilienbereich.



Papiere von Vonovia gehörten im Dax mit einem Abschlag von 1 Prozent zu den größeren Verlierern. Im MDax büßten LEG und Deutsche Wohnen bis zu 1,6 Prozent ein. Der europäische Stoxx Europe 600 Real Estate verlor 0,74 Prozent und war so europaweit unter den schwächsten Sektorindizes.

Händler verwiesen darauf, dass am Rentenmarkt die Zinsen neuerdings stetig nach oben gehen. Für die kapitalintensiven Immobilienwerte sei dies negativ, weil höhere Marktzinsen diesen im Allgemeinen ihre Refinanzierung verteuern und so die Gewinne schmälern können.

In den USA nähert sich die Rendite zehnjähriger Papiere erstmals seit 2013 wieder der 3-Prozent-Marke, während sie bei entsprechenden Bundesanleihen am Montag auf den höchsten Stand seit etwa einem Monat stieg. Als Auslöser dieser Entwicklung gelten in erster Linie die zuletzt gestiegenen Rohstoffpreise, die an den Märkten Erwartungen auf höhere Inflationsraten geweckt hatten. Als Ausgleich dafür fordern Anleger in aller Regel eine höhere Verzinsung./tih/das