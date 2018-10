AKTIEN IM FOKUS: Immobilienwerte gefragt - Goldman stuft Deutsche Wohnen hoch

Weitere Suchergebnisse zu "LEG Immobilien":

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die Aktien deutscher Immobilienwerte sind am Montag nach einer optimistischen Stimme des Analysehauses Goldman Sachs gegen den schwachen Markt gefragt.



In der Studie sieht Analyst Jonathan Kownator die Branche mit nur wenigen Ausnahmen in einer allgemein guten Verfassung. Für kaufenswert hält er vor allem Aktien im Wohn- und Büroimmobilienbereich.

Allen voran ging es vor diesem Hintergrund für die Aktien von Deutsche Wohnen im MDax um 0,8 Prozent nach oben, obwohl der Index mittelgroßer Werte um fast ein Prozent fiel. Dem Experten zufolge haben bei dem Wohnimmobilienvermieter die Risiken angenommen. Die operativen Aussichten bezeichnete er nun als etwas besser als zuvor von ihm erwartet.

Weitere Indexwerte im MDax, für die Kownator die Kursziele angehoben hatte, zeigten sich ebenfalls freundlich. LEG , Aroundtown sowie Alstria Office gewannen zwischen 0,2 und 0,6 Prozent. Freundlich ging es auch bei Vonovia im Dax mit einem Anstieg um knapp ein halbes Prozent zu. Die Papiere hatte Kownator mit einer Kaufempfehlung wieder in die Bewertung aufgenommen und zugleich auf die "Conviction Buy List" der überzeugenden Anlageideen gesetzt./tih/jha/

