AKTIEN IM FOKUS: Immobilienbranche gefragt - 'Substanzwerte gesucht'

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - In einem schwer angeschlagenen Börsenumfeld haben die Aktien aus der Immobilienbranche am Donnerstag ihre defensiven Qualitäten bewiesen.



Stabile Mieteinnahmen, steigende Bewertungen der Immobilienportfolios und vergleichsweise hohe Dividenden zogen Aktienkäufe nach sich. Im Dax waren die Papiere von Vonovia mit einem Plus von 0,4 Prozent einziger Kursgewinner.

Etwas höher fielen die Gewinne bei entsprechenden Aktien im MDax und SDax aus. So stiegen Grand City Properties und TAG Immobilien im MDax um 1,2 beziehungsweise 0,5 Prozent. Im SDax lagen Adler Real Estate , Dic Asset und TLG Immobilien zwischen 0,8 und 1,7 Prozent im Plus. Ein Händler sprach von einer "Bevorzugung von Substanzwerten" seitens der Investoren./bek/jha/

