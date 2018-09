AKTIEN IM FOKUS: Hurrikan setzt Rückversicherer unter Druck

Weitere Suchergebnisse zu "Hannover Rück":

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die Kursverluste von Munich Re und Swiss Re haben Händler am Dienstag mit dem auf die US-Südostküste zusteuernden Hurrikan und den eher zurückhaltenden Aussagen zur Erneurungsrunde begründet.



Munich Re büßten 2 Prozent ein und Swiss Re 1,6 Prozent. Papiere der Hannover Rück hielten sich mit einem Abschlag von 0,7 Prozent noch vergleichsweise gut.

Wegen des Wirbelsturms "Florence" ordneten die Behörden in South Carolina eine Evakuierung der gesamten Küste des Bundesstaates ab Dienstagmittag an. Das Nationale Hurrikanzentrum in Miami (Florida) rechnete damit, dass der Sturm am Dienstag noch an Stärke gewinnen könnte.

Der Sturm wecke die Erinnerungen an die verheerende Hurrikan-Serie im vergangenen Jahr, sagte ein Händler und fügte hinzu, dass die diesjährige "Saison" der Wirbelstürme erst beginne./bek/fba

