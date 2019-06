AKTIEN IM FOKUS: Halbleiterwerte erholen sich bei optimistischer Stimmung weiter

Weitere Suchergebnisse zu "Aixtron":

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Der kräftige Sprung im US-Halbleiterindex Soxx hat am Donnerstag auch den Branchenwerten in Asien und Europa weiter Auftrieb gegeben.



Papiere von Micron Technology waren an der Wall Street mit einem Kursgewinn von bis zu 15 Prozent für optimistischere Nachfragesignale und die Wiederaufnahme der Geschäftsbeziehungen mit Huawei belohnt worden. Aktuell half der Branche zudem ein Pressebericht au Hongkong über einen "vorläufigen Burgfrieden" im Handelsstreit zwischen den USA und China, der Hoffnung für das Treffen der Kontrahenten Donald Trump und Xi Jinping auf dem G20-Gipfel macht.

Infineon gewannen im Dax zuletzt 2,5 Prozent. Hier gab es zusätzliche Nachrichten: Die Münchner streben in Südkorea laut ihrem Asien-Chef Chua Chee Seong künftig einen Umsatz von mehr als einer Milliarde Dollar (knapp 900 Millionen Euro an) an.

Aber auch Siltronic und Aixtron waren stark gefragt und verbesserten wie Infineon ihre Chartbilder mit der Rückkehr über die 21-Tage-Linie als kurzfristigem Trendindikator. Dialog Semiconductor setzten sich gar von der 50-Tage-Linie wieder in Richtung des Hochs seit 2017 ab./ag/stk

