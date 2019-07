AKTIEN IM FOKUS: Gute Branchenstimmung hält Halbleiterwerte in Gang

Weitere Suchergebnisse zu "Dialog Semiconductor":

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die Stimmung in der Halbleiterbranche ist auch am Mittwoch gut geblieben.



Nach starken Gewinnen an der Wall Street und in Asien knüpften auch Infineon und Co. in Europa an ihre jüngsten Kursgewinne an. Zu den Anlegerfavoriten zählten Siltronic mit einem Zuwachs von 3,3 Prozent, nachdem die Anteilsscheine des japanischen Wafer-Herstellers Sumco mit plus 4,5 Prozent gut vorgelegt hatten. In fünf Tagen zogen Siltronic inzwischen um 16 Prozent an. Auch Pfeiffer Vacuum als Ausrüster zogen deutlich an und näherten der exponentiellen 200-Tage-Linie.

Texas Instruments , Teradyne als US-Hersteller von Testsystemen für die Branche und die niederländische ASM International hatten positive Signale gesendet./ag/mis