AKTIEN IM FOKUS: Grand City Properties setzten Rekordjagd fort

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die Aktien von Grand City Properties haben am Donnerstag an ihre jüngste Gewinnserie angeknüpft und bei 24,06 Euro ein neues Rekordhoch erreicht.



Zuletzt stand noch ein Plus von 1,70 Prozent auf 23,98 Euro zu Buche. Erst am Dienstag hatte die Deutsche Bank ihre Kaufempfehlung für die Papiere des Wohnungsvermieters bestätigt.

Die jüngste Rally der Anteilsscheine hatte im Juni weiter Fahrt aufgenommen, als das alte Rekordhoch von Dezember 2015 bei 21,695 Euro überwunden werden konnte. An diesem Donnerstag wurde zudem bekannt, dass Grand City einen weiteren Rückkauf ausstehender Anleihen erwägt./la/jha/

