AKTIEN IM FOKUS: Gewinnwarnung von Infineon belastet gesamte Chip-Branche

FRANKFURT (dpa-AFX) - Eine Gewinnwarnung von Infineon hat zur Wochenmitte die Aktionäre in der gesamten europäischen Halbleiterbranche verschreckt.



Der Infineon-Kurs sackte zwischenzeitlich um bis zu 8,6 Prozent ab auf den niedrigsten Stand seit Jahresanfang. Zuletzt lag die Aktie noch mit 5,4 Prozent auf 17,74 Euro im Minus und damit abgeschlagen am Dax-Ende.

Konjunkturelle Sorgen und eine schwächere Nachfrage vor allem in China dämpften die geschäftlichen Aussichten, teilte der Halbleiterhersteller am Mittwoch mit. Die Segmentmarge, eine Kennziffer für die operative Profitabilität, dürfte in diesem Geschäftsjahr nurmehr 16 Prozent erreichen. Zuvor war das Unternehmen noch von 17,5 Prozent Marge ausgegangen. Auch der Umsatz dürfte geringer ausfallen als ursprünglich angenommen.

Die neue Umsatzprognose für das laufende Jahr liegt einem Händler zufolge um gut drei Prozent unter dem Marktkonsens. Die neue Schätzung für Segmentergebnis unterbiete die Konsensschätzung sogar um gut acht Prozent. Vor allem Letzteres dürfte die Anleger verschreckt haben.

Das ließ Anleger mit Blick auf die gesamte Fertigungskette in der Halbleiterindustrie vorsichtiger werden: Papiere von Siltronic , einem Hersteller von Wafern als Ausgangsmaterial für Chips, büßten 3,4 Prozent ein.

Aktien der niederländischen ASML , die Fertigungsanlagen für die Chip-Hersteller produziert, fielen um 1,1 Prozent. Anteile weiterer Halbleiterproduzenten wie STMicro und Dialog Semiconductor verbilligten sich um 4,5 Prozent beziehungsweise 2,7 Prozent./bek/mis