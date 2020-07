AKTIEN IM FOKUS: Gewinnmitnahmen bei Onlineapotheken - Bericht über Konkurrenz

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die Rekordjagd der Onlineapotheken Zur Rose und Shop Apotheke scheint zunächst passe: Am Donnerstag sanken die Shop-Apotheke-Anteile um 2,5 Prozent auf 121,80 Euro und die Papiere des in der Schweiz gelisteten europäischen Marktführers gar um über 4 Prozent auf 278,50 Franken.



Beide Gewinner der Corona-Krise hatten ihre fulminaten Kursrallys erst in dieser Woche mit Höchstständen von gut 134 Euro und über 295 Franken gekrönt.

Nun lud ein Bericht des "Handelsblatt" zu Gewinnmitnahmen ein. Demnach formiert sich um den Pharmahändler Phoenix eine Allianz aus Handel und Apothekenmarkt, um mit dem digitalen Wandel Schritt zu halten und sich gegen reine Onlinehändler wie auch Amazon und Alibaba zu wappnen. Noch in diesem Jahr will man gemeinsam ein zentrales Gesundheitsportal starten, hieß es. Dieses solle Nutzern Informationen, Medikamente und Dienstleistungen bieten./ag/jha/