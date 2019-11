AKTIEN IM FOKUS: Gebeutelte Autozulieferer-Aktien setzen Erholung fort

Weitere Suchergebnisse zu "SAF Holland":

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die Kurse von Zulieferern und Dienstleistern für die Automobilproduktion haben am Dienstag die Erholung vom Vortag fortgesetzt.



Hatten am Montag noch die Fortschritte im US-chinesischen Handelsdisput die Branche gestützt, so verlieh nun die allgemeine Erleichterung über den verhaltenen Optimismus der Schaeffler AG für das Gesamtjahr der Branche Rückenwind.

Während Schaeffler-Aktien um 12,7 Prozent nach oben schnellten, verteuerten sich Leoni um gut 10 Prozent. Die Papiere des auch für die Automobilfertigung tätigen Ingenieur-Dienstleisters Bertrandt rückten um 6,7 Prozent vor. Aktien des Lkw- und Trailer-Zulieferers SAF Holland stiegen um 3,5 Prozent. Die vier genannten Titel lagen auf den ersten vier Plätzen im SDax ./bek/fba

