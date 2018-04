AKTIEN IM FOKUS: Freud und Leid bei Merck & Co sowie Bristol-Myers Squibb

Weitere Suchergebnisse zu "Merck & Co":

NEW YORK (dpa-AFX) - Die Aussicht auf einen neuen Behandlungsansatz bei Lungenkrebs hat am Montag für Kursausschläge bei einigen US-Pharmawerten gesorgt.



Aktien von Merck & Co rückten um 2,3 Prozent vor und waren so im Dow unter den größten Gewinnern zu finden. Am Markt wurde darauf verwiesen, dass neue Studiendaten zum Medikament Keytruda den Vorsprung von Merck gegenüber der Konkurrenz bei der kombinierten Behandlung mit einer Chemotherapie zementierten.