AKTIEN IM FOKUS: Französischer Autozulieferer sorgt branchenweit für Verluste

PARIS/FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die Aktien des französischen Autozulieferers Faurecia haben am Freitag nach vorgelegten Quartalszahlen und trotz angehobener Jahresziele deutlich nachgegeben.



Sie fielen an der Euronext in Paris am Vormittag um 3,6 Prozent auf 61,00 Euro und zogen die gesamte Zuliefererbranche nach unten. Als Schlusslicht im Stoxx Europe 600 gab der Auto- und Zulieferersektor zuletzt um gut ein Prozent nach.

Jefferies-Analyst Ashik Kurian verwies zwar auf das wie erwartet starke Wachstum von Faurecia im ersten Halbjahr sowie auf dessen Margenausweitung. Die angehobenen Jahresziele lägen aber weiter unter der durchschnittlichen Analystenschätzung, schrieb er. Dennoch ließen die neuen Ziele allenfalls begrenzte Produktionsstörungen erwarten. Das sollte eigentlich vertrauensfördernd wirken.

In Deutschland büßten nach dem Geschäftsbericht von Faurecia die Aktien von Continental am Dax-Ende 1,5 Prozent ein. Im MDax zeigten sich Hella schwach mit 1,7 Prozent, Schaeffler mit 1,5 Prozent oder auch Norma mit 1,0 Prozent. Im Cac 40 waren die Valeo-Aktien Schlusslicht mit minus 1,6 Prozent./ck/jha/

