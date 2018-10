AKTIEN IM FOKUS: Finanzwerte profitieren von Zinsfantasie

Weitere Suchergebnisse zu "STOXX EU600 Insurance":

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Banken und Versicherer sind am Donnerstag im insgesamt schwächeren Gesamtmarkt gefragt gewesen.



Größte Triebfeder war der starke Anstieg des Zinsniveaus in den USA am Vorabend. Aber auch Signale aus Italien, dass das Defizit nach der hohen Neuverschuldung im kommenden Jahr in den darauffolgenden Jahren wieder geringer werden soll, wurden positiv aufgenommen.

Besonders deutlich aufwärts ging es für die jüngst aus dem Dax abgestiegenen Papiere der Commerzbank mit 1,8 Prozent. Die Anteilsscheine der Deutschen Bank zogen um 0,9 Prozent an. Munich Re und Allianz kletterten um bis zu 1,3 Prozent.

Die Rendite von US-Staatsanleihen mit zehnjähriger Laufzeit war tags zuvor über 3,2 Prozent auf das höchste Niveau seit sieben Jahren geklettert./ag/mis