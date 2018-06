AKTIEN IM FOKUS: Europas Bankaktien steigen nach bestandenem Stresstest

Weitere Suchergebnisse zu "Commerzbank":

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Nach dem bestandenen Stresstest der großen europäischen Geldhäuser in den USA hat sich am Freitag an der Börse etwas Erleichterung breit gemacht.



Papiere der Deutschen Bank stiegen um 1,40 Prozent und auch die der Commerzbank legten um 1,27 Prozent zu.

Der europäischen Bankensektor lag mit einem Gewinn von 1 Prozent auf dem Branchentableau ganz vorn. Alle großen europäischen Geldhäuser hatten den jährlichen Stresstest der Notenbank Federal Reserve bestanden.

Spannend wird es in einer Woche, wenn die Fed die Ergebnisse des zweiten Teils ihres Tests veröffentlicht. Hier kommen auch die internen Kontrollen und das Risikomanagement der Banken auf den Prüfstand. Die Deutsche Bank könnte dabei Schwierigkeiten bekommen. Laut Medienberichten wurde der US-Ableger des Geldhauses von der Fed bereits als Problemfall eingestuft.

Auch die US-Einlagensicherung FDIC hatte einem Bericht der "Financial Times" zufolge die US-Tochter der Deutschen Bank im ersten Quartal auf eine Liste von "Problembanken" gesetzt. Das hatte den Aktienkurs der Deutschen Bank Ende Mai stark belastet. Er war auf den tiefsten Stand seit Oktober 2016 gefallen und konnte sich seitdem kaum erholen./bek/jha/

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------