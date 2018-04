AKTIEN IM FOKUS: Europäische Tech-Werte schließen sich Nasdaq-Schwäche an

Weitere Suchergebnisse zu "Ericsson B":

FRANKFURT/PARIS (dpa-AFX Broker) - Nach dem neuerlichen Rutsch an der Nasdaq haben sich auch Europas Technologiewerte schwach aus dem verlängerten Osterwochenende zurückgemeldet.



Der Branchenindex Stoxx 600 Technology lag mit einem Minus von einem Prozent am unteren Ende der Kurstafel.

Besonders schwach zeigten sich wie in den USA Halbleiterwerte: So sackten AMS um über 3 Prozent ab, STMicro verloren über 2 Prozent. In Deutschland gelang Dialog Semiconductor vom tiefsten Niveau seit 2014 aus jedoch bereits wieder eine kleine Erholung von einem Prozent.