AKTIEN IM FOKUS: Eon und RWE schwächer nach gutem Lauf

Weitere Suchergebnisse zu "E.ON":

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aktien von Eon und RWE haben am Donnerstag nachgegeben.



RWE waren mit einem Minus von 1,26 Prozent schwächster Titel im Dax und Eon mit einem Abschlag von 0,53 Prozent der zweitschwächste. Händler verwiesen auf die zuletzt weit überdurchschnittliche Kursentwicklung beider Aktien.

So stiegen Eon seit Anfang März um 7 Prozent und RWE um mehr als 21 Prozent. Der Dax dagegen fiel in diesem Zeitraum um 3 Prozent. Mit der grundlegenden Neuausrichtung der beiden deutschen Energiekonzerne befänden sich diese nach wie vor in einer "Sondersituation", sagte der Händler, die sich auch in den Aktienkursen widerspiegele.

Profitiert hätten die Versorger zuletzt auch von den gesunkenen Zinsen an den Kapitalmärkten, merkten ferner die Strategen des Brokers Liberum an. Versorger mit ihren oftmals vergleichsweise hohen Dividendenrenditen gelten als den Anleihen ähnliche Wertpapiere. Sinken die Anleiherenditen, werden Versorgeraktien als Alternative attraktiver./bek/mis