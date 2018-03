AKTIEN IM FOKUS: Entspannung im Handelsstreit stützt Autobranche und Zulieferer

Weitere Suchergebnisse zu "thyssenkrupp":

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die Automobilhersteller und ihre Zulieferer haben am Dienstag zu den größten Gewinnern im Dax gezählt.



Die Aufschläge reichten von 1,7 Prozent bei BMW bis zu 2,1 Prozent für VW . Die Titel profitierten von der Hoffnung der Anleger, dass der Handelskonflikt zwischen den USA und China nicht eskaliert. US-Präsident Donald Trump hatte auch für Automobilimporte Strafzölle in Aussicht gestellt.

"Die Märkte waren in der vergangenen Woche schon vom Schlimmsten ausgegangen", schrieb Jochen Stanzl von CMC Markets angesichts des Handelskonflikts. Der europäische Automobilsektor hatte in der vergangenen Woche um knapp 4 Prozent nachgegeben. Nun aber müssten die Pessimisten "ordentlich zurückrudern", so Analyst Stanzl.

Auch Thyssenkrupp und Infineon profitierten von der Hoffnung, dass die Automobilbranche um einen Handelskonflikt herumkommt. Thyssenkrupp gewannen 1,9 Prozent und Infineon 2,5 Prozent. Die Autoindustrie ist der wichtigste Abnehmer von Thyssenkrupp; hier setzt der Konzern mit knapp 10 Milliarden Euro im Jahr ein Viertel des Gesamtumsatzes um. Bei Infineon gewinnt die Branche als Chip-Nachfrager immer mehr an Bedeutung./bek/das

