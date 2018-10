AKTIEN IM FOKUS: Druckmaschinenhersteller auf Talfahrt

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die Papiere von König & Bauer und Heidelberger Druckmaschinen haben am Dienstag die Talfahrt der vergangenen Wochen fortgesetzt.



König & Bauer büßten weitere 5,6 Prozent ein auf den niedrigsten Stand seit Januar 2017. Heidelberger Druckmaschinen verloren 5,7 Prozent und fielen auf ein Tief seit Mai 2016.

"Hersteller von Druckmaschinen sind frühzyklische Anlagenbauer", sagte ein Händler. Eine Abschwächung der konjunkturellen Erwartungen belaste diese Aktien früher und stärker als die anderer Maschinenbauer. Bei König & Bauer habe sich der Abwärtsdruck verstärkt, als die Papiere Anfang September unter eine technische Unterstützungszone bei 60 Euro gefallen seien.

Die Anteile von Heidelberger Druckmaschinen sind in den vergangenen Wochen verstärkt in das Visier von Leerverkäufern geraten. Seit Ende September haben mehrere Häuser eine Leerverkaufsquote von insgesamt knapp drei Prozent in der Aktie aufgebaut./bek/fba