AKTIEN IM FOKUS: Deutsche Handelswerte von Zooplus-Offerte mitbeflügelt

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Aktien deutscher Handelskonzerne haben am Freitag von einer Übernahmeofferte für Zooplus profitiert.



Händlern zufolge sorgt der hohe Bewertungsaufschlag für den Online-Tierbedarfhändler auch anderswo für Fantasie, was die Unternehmensbewertungen betrifft.

Die Papiere von auf den Online-Handel fokussierter Unternehmen wie Westwing , Global Fashion Group oder Home24 schnellten im SDax zwischen 2,9 und 8,6 Prozent nach oben. Zalando und Shop Apotheke gewannen im MDax immerhin 1,5 und 2,6 Prozent an Wert.

Die Rally erstreckte sich aber auch auf die Aktien von Handelskonzernen, die sich bisher auf Filialen konzentrieren, aber eine Online-Wachstumsstrategie verfolgen. Im SDax gehörten die Titel von Ceconomy mit einem Anstieg von 8,0 Prozent ebenso dazu, wie jene von Hugo Boss im MDax mit einem Plus von 2,1 Prozent.

Der Finanzinvestor Hellman & Friedman will Zooplus übernehmen und bietet dessen Aktionären 390 Euro je Aktie in bar, was eine 40-prozentige Prämie auf den Schlusskurs vom Vortag entspricht. Die Aktien des SDax-Unternehmens schossen daraufhin am Freitag in diesem Größenrahmen nach oben, zuletzt notierten sie praktisch auf dem Niveau des Angebotspreises./tih/edh/jha/

