AKTIEN IM FOKUS: Deutsche Börse an Dax-Spitze - Analystenlob nach Investorentag

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aktien der Deutschen Börse haben am Freitag ihren jüngsten Aufwärtstrend wieder aufgenommen und sind am Nachmittag mit einem Plus von rund 2 Prozent auf 125,80 Euro an die Dax-Spitze geklettert.



Damit notieren sie inzwischen auf dem Niveau von Januar 2008. Das Rekordhoch von Ende 2007 liegt bei gut 136 Euro.

Die Reaktionen der Analysten auf die jüngste Investorenveranstaltung in London fällt weiter positiv aus. Der Börsenbetreiber sei auf einem guten Weg, um die Ziele für 2020 zu erreichen, schrieb etwa der Fachmann Johannes Thormann von der britischen Investmentbank HSBC./la/he