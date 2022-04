AKTIEN IM FOKUS: Delivery Hero und Hellofresh schwach - Just Eat senkt Ausblick

Weitere Suchergebnisse zu "Delivery Hero":

FRANKFURT (dpa-AFX) - Ein trüberer Jahresausblick des Branchenkollegen Just Eat Takeaway hat am Mittwochmorgen auch die Aktien des Essenslieferdienstes Delivery Hero nach unten gezogen. Die Papiere fielen auf der Handelsplattform Tradegate im Vergleich zum Xetra-Schluss um 1,41 Prozent auf 35,00 Euro. Für die Anteile des Kochboxen-Anbieters Hellofresh ging es um 1,42 Prozent auf 38,66 Euro abwärts.

Beide Aktien stehen schon länger unter Druck. Mit dem sich abzeichnenden Ende der Corona-Maßnahmen sowie angesichts der Zinswende in den USA wendeten sich Investoren in den vergangenen Monaten von den Corona-Gewinnern ab und schichteten in andere Sektoren um. Im laufende Jahr gaben Hellofresh-Aktien um fast 42 Prozent nach. Damit sind sie vor Delivery Hero (minus 64 Prozent) der zweitschwächste Dax-Wert .

Die Befürchtungen der Anleger scheinen denn auch gerechtfertigt. So bekommt die Lieferando-Mutter Just Eat Takeaway nach der Aufhebung von Corona-Einschränkungen in vielen Regionen die wieder stärkere Konkurrenz durch Restaurants zu spüren. Die Menschen gehen wieder aus. Laut William Woods von Bernstein Research verfehlte Just Eat Takeaway mit seinen Quartals-Ergebnissen die Erwartungen.

Die Aktien von Just Eat Takeaway legten am Morgen im Tradegate-Handel dennoch leicht zu. So erwägt das Unternehmen keine zwei Jahre nach der Übernahme des US-Lieferdienstes Grubhub einen Verkauf der amerikanischen Tochter./mis/tih/zb