AKTIEN IM FOKUS: Delivery Hero auf Rekordhoch - Auch Hellofresh weiter gefragt

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aktien von Delivery Hero sind am Donnerstagnachmittag im leicht schwächelnden Gesamtmarkt auf 89,50 Euro und damit auf ein Rekordhoch geklettert.



Zuletzt gaben die Anteilscheine des Online-Essenslieferanten einen Teil der Gewinne ab. Mit plus 3,74 Prozent auf 89,22 Euro blieben sie zugleich aber an der MDax -Spitze.

Gefragt waren auch die Papiere von Hellofresh , die an zweiter Stelle im Index der mittelgroßen Werte um 3,68 Prozent auf 39,420 Euro zulegten. Der Kochboxen-Lieferant war zuletzt am 13. Mai bei 42,22 Euro auf den höchsten Stand in seiner zweieinhalbjährigen Börsengeschichte geklettert. Nachrichten indes gab es zu beiden Werten an diesem Donnerstag keine./ck/he