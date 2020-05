AKTIEN IM FOKUS: Delivery Hero auf Rekordhoch - Corona-Krisengewinner gefragt

Weitere Suchergebnisse zu "Delivery Hero":

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Krisengewinner der Corona-Pandemie sind am Freitag im leicht schwächelnden Gesamtmarkt wieder überwiegend gefragt.



Im nachrichtenarmen Handel toppten die Aktien von Delivery Hero am späten Vormittag mit 90,52 Euro ihr Rekordhoch vom Vortag.

Zugleich setzten sich die Anteilsscheine des Spezialsoftware-Herstellers Teamviewer mit 2,7 Prozent auf 44,90 Euro an die MDax -Spitze. Damit stiegen sie ebenfalls wieder in Richtung ihres am 13. Mai bei 45,65 Euro erreichten Rekordhochs.

Die Papiere der Shop Apotheke legten zuletzt im SDax um 1,1 Prozent auf 98,80 Euro zu und näherten sich damit gleichfalls wieder ihrer Bestmarke vom 20. Mai bei 99,50 Euro.

Die Aktien des Kochboxen-Herstellers Hellofresh im MDax gaben zuletzt um 0,4 Prozent und die des Heimtierbedarfhändlers Zooplus im SDax um 0,8 Prozent nach. Auch sie zählen zu den Gewinnern in der Corona-Krise. Hellofresh war wie Teamviewer am 13. Mai bei 42,22 Euro auf Rekordhoch geklettert. Zooplus hatten an diesem Mittwoch und Donnerstag die Höhenluft bei 145,60 Euro getestet. So viel waren sie seit Dezember 2018 nicht mehr wert gewesen./ck/ajx/jha/