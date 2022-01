AKTIEN IM FOKUS: Dax-Verlierer 2022 wie Sartorius und Hellofresh stabilisiert

Weitere Suchergebnisse zu "Merck":

FRANKFURT (dpa-AFX) - Mit Sartorius , Hellofresh , Merck und Siemens Healthineers sind am Freitag im Dax zuletzt schwache Werte gesucht gewesen. Papiere des Laborausrüsters Sartorius gewannen an der Spitze des Leitindex 4,6 Prozent auf 467 Euro. Tags zuvor waren sie mit rund 416 Euro noch auf den tiefsten Stand seit Juni 2021 abgesackt. Im noch jungen Jahr hatten sie damit 30 Prozent an Wert verloren. Schlimmer erging es nur Delivery Hero mit minus 35 Prozent.

Zwar senkten am Freitag zwei Analysten ihre Kursziele für Sartorius, mit mindestens 530 Euro bleiben sie aber deutlich über dem aktuellen Xetra-Niveau. Entsprechend blieben auch die Kaufempfehlungen unangetastet. Lbbw-Experte Volker Stoll rechnet 2022 mit hohem Wachstum und hält das langfristige Umfeld für günstig. Er betont aber auch, dass aufgrund der Marktschwankungen und dem dynamischen Pandemieverlauf die Festlegung von Gewinnschätzungen und Kurszielen von hohen Unsicherheiten geprägt ist.

Eben diese Unsicherheit über die Zeit nach der Pandemie und abflauende "Sonderkonjunktur" belastet viele ehemalige Corona-Gewinner von About You bis Zalando ./ag/mis