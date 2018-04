AKTIEN IM FOKUS: Daimler leiden unter Abstufung - VW und BMW legen zu

Weitere Suchergebnisse zu "BMW St":

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Nach einer Abstufung der Investmentbank Barclays haben Daimler-Aktien am Mittwoch gegen den Trend geschwächelt.



Im weiter freundlichen Marktumfeld rutschten die Papiere der Stuttgarter auf der Handelsplattform Tradegate vorbörslich um rund ein halbes Prozent unter ihren Xetra-Schluss. Die Aktien der Konkurrenten VW und BMW legten derweil zu.

Analystin Kristina Church riet den Anlegern in ihrer Branchenstudie, die Papiere der Stuttgarter im Portfolio unterzugewichten und reduzierte ihr Kursziel deutlich auf 73 Euro. Während sie für ihren Favoriten BMW ein Kurspotenzial von gut einem Viertel und für VW von immerhin 21 Prozent signalisierte, beträgt der Spielraum bei Daimler damit nur noch 10 Prozent. Die Stuttgarter hätten sich relativ spät auf das Thema Elektroauto konzentriert, was nun teuer werde, so Church. Ausgerechnet jetzt schwächelten zudem Gewinndynamik und Produktmix bei der Marke Mercedes.

VW kam zudem im Skandal um manipulierte Abgaswerte ein wichtiger Gerichtserfolg in den USA zugute. Der zuständige Richter Charles Breyer wies Klagen wegen Umweltverstößen in Salt Lake County und Hillsborough County ab./ag/das

