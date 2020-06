AKTIEN IM FOKUS: Daimler nach Hochstufung oben - Volkswagen nach Abstufung unten

Weitere Suchergebnisse zu "Daimler":

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Umstufungen haben am Dienstag die Aktienkurse der Autobauer Daimler und Volkswagen auseinander getrieben.



Daimler gewannen unter den Top-Werten im starken Dax gut vier Prozent, Volkswagen hingegen landeten mit einem Plus von nur 0,40 Prozent am Index-Ende.

Die US-Investmentbank Bank of America (BofA) hatte Volkswagen von "Buy" auf "Neutral" abgestuft. Analyst Horst Schneider befürchtet für das zweite Quartal schwache Ergebnisse der Wolfsburger, die die Markterwartungen drücken dürften. Umgekehrt verhielt es sich bei Daimler: Hier stufte Schneider die Papiere von "Neutral" auf "Buy" hoch. Sie seien nun seine erste Wahl in Deutschland. Er rechnet für das zweite Quartal mit einem Break-even des Cashflow, was deutlich besser wäre als bei Volkswagen und einige Anlegersorgen zerstreuen dürfte./ajx/fba

