AKTIEN IM FOKUS: Corona-Gewinneraktien ziehen wegen Infektionslage wieder an

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die zuletzt ins Hintertreffen geratenen Aktien der Corona-Profiteure haben am Donnerstag wieder angezogen.



Allen voran rückten die Papiere von Hellofresh an der MDax -Spitze um 4,2 Prozent vor, aber auch die Aktien von Delivery Hero stiegen als Dax -Spitzenreiter um 2,1 Prozent. Außerdem erholten sich die Papiere der Shop Apotheke im MDax um 3,5 Prozent von ihrer jüngsten Kursdelle, die auch mit dem Vorpreschen von Amazon in den US-Apothekenmarkt in Zusammenhang steht.

Die Anteile dieser Unternehmen waren in den vergangenen Krisenmonaten als Gewinner der Corona-Beschränkungen unter anderem mit Restaurant-Schließungen auf Rekordniveau getrieben worden. Zuletzt litten sie jedoch allesamt unter dem positiven Nachrichtenfluss von Seiten der Impfstoffforscher. Am Donnerstag jedoch rückten an den Finanzmärkten die ungebrochenen Risiken in der Viruskrise wieder stärker in den Fokus. Den Anstoß dazu gaben erneute Schulschließungen in New York, was bei Anlegern in den USA und Europa die Stimmung trübte. Damit stieg auch wieder das Interesse an den Krisen-Favoriten./tih/fba