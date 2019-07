AKTIEN IM FOKUS: Chipwerte steigen unter dem Einfluss von guten Apple-Zahlen

Weitere Suchergebnisse zu "Dialog Semiconductor":

FRANKFURT/PARIS (dpa-AFX Broker) - Aktien aus dem Chipsektor haben am Mittwoch in einem von vorsichtigen Anlegern geprägten Marktumfeld zugelegt.



Infineon rückten im Dax um 1,8 Prozent vor und Dialog Semiconductor im MDax sogar um 2,5 Prozent. STMicroelectronics gewannen in Paris rund 1,5 Prozent. Der deutsche Dax und der französische Cac 40 bewegten sich zeitgleich nur moderat im Plus.

Für die gute Stimmung wurden die Zahlen des Branchen-Großabnehmers Apple verantwortlich gemacht, dessen Papiere im vorbörslichen US-Handel um 4,3 Prozent anzogen. Laut Analyst Ingo Wermann von der DZ Bank war dem Technologiekonzern nach zwei enttäuschenden Quartalen beim Umsatz die Rückkehr auf den Wachstumspfad gelungen. Positiv überraschen konnte Apple laut Credit-Suisse-Analyst Matthew Cabral aber vor allem mit robusten Prognosen für den Umsatz und die Bruttomarge im vierten Geschäftsquartal./tih/jha/

