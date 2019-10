AKTIEN-IM FOKUS: Chip-Titel profitieren von Bericht über gute iPhone-Nachfrage

Weitere Suchergebnisse zu "Dialog Semiconductor":

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Ein Medienbericht über eine gute Nachfrage nach dem iPhone 11 von Apple hat die Stimmung für europäische Halbleiter- und Technologietitel am Freitag wieder etwas aufgehellt.



Die Kursgewinne von Infineon , Dialog Semiconductor , STMicro und AMS reichten von 1,1 bis zu 2,9 Prozent.

Laut der japanischen Wirtschaftszeitung "Nikkei" hat Apple die Produktion des iPhone 11 um bis zu zehn Prozent nach oben geschraubt. Die Nachfrage nach dem für Apple so wichtigen Gerät sei größer als erwartet, berichtete die Zeitung unter Berufung auf nicht näher genannte Quellen.

Analyst Sandeep Deshpande von JPMorgan hatte nach der Vorstellung neuer iPhone-11-Modelle vor drei Wochen vermutet, dass STMicro Komponenten für einen leistungsfähigeren Adapter zum Aufladen der neuen Modelle zuliefern könnte.

Papiere von Varta , über die an der Börse immer wieder als Zulieferer des neuen Airpod von Apple spekuliert wird, gewannen am Freitag ein Prozent, hatten zwischenzeitlich aber schon mit 5,5 Prozent im Plus gelegen./bek/jha/

