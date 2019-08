AKTIEN IM FOKUS: Beiersdorf geliebt, Henkel gemieden

Weitere Suchergebnisse zu "Beiersdorf":

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Frappierender könnte der Kursunterschied der beiden im Dax notierten Konsumgüterproduzenten Beiersdorf und Henkel derzeit kaum sein.



Während die Beiersdorf-Anteile am Donnerstag in einem schwachen Gesamtmarkt als bester Dax-Wert mit 110,85 Euro ein Rekordhoch markierten und zuletzt noch 1,8 Prozent höher standen, ging es für die Papiere des Konkurrenten Henkel als einer der schwächsten Werte im Leitindex um weitere 1,6 Prozent abwärts.

Die Düsseldorfer hatten erst vor zwei Tagen ihre Prognose für das laufende Jahr zusammengestrichen und seitdem deutlich an Boden verloren. Beiersdorf ist dagegen auf Wachstumskurs - das Konsumentengeschäft treibt dabei an. Bei Henkel indes enttäuschte zuletzt das Geschäft mit Haar- und Hautpflege-Produkten. Zudem leidet die konjunktursensible Klebstoffsparte unter der Schwäche in der Automobilindustrie.

Beiersdorf-Aktien haben seit Jahresbeginn um mehr als 20 Prozent zugelegt. Anders Henkel: Sie verloren bislang 12 Prozent. An diesem Donnerstag stufte das Bankhaus Lampe die Titel von "Kaufen" auf "Halten" ab./ajx/zb

