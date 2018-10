AKTIEN IM FOKUS: Bankenwerte in Europa weiter unter Druck

Weitere Suchergebnisse zu "STOXX EU600 Banks":

FRANKFURT (dpa-AFX) - Bankenwerte haben auch am Freitag weiter geschwächelt. Bereits im Wochenverlauf ist die Branche dem Gesamtmarkt deutlich hinterher gelaufen.



Dies gilt gerade für die Papiere italienischer und spanischer Geldinstitute, die auch zum Wochenschluss deutlich nachgaben.

Papiere wie Santander oder Bankia litten weiter unter einer Entscheidung des Obersten Gerichtshofes in Madrid im Zusammenhang mit den Kosten für die Beurkundung von Immobiliendarlehen.

In Italien steht derweil die Staatsverschuldung im Fokus - mit deutlich anziehenden Risikoaufschlägen für italienische Staatsanleihen. Laut einem Brief von EU-Wirtschaftskommissar Pierre Moscovici, der am Donnerstag an Rom ging, sieht die EU-Kommission im Haushaltsentwurf der italienischen Regierung schwere Verstöße gegen die Regeln der Euro-Zone. Die Pläne zur Neuverschuldung seien eine "noch nie dagewesene" Abweichung von den Kriterien des Stabilitätspaktes, hieß es./ag/jha/