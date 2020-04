AKTIEN IM FOKUS: Banken schwach - Berenberg: Große Risiken für Bilanzen

Weitere Suchergebnisse zu "Commerzbank":

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die starke Beanspruchung von Kreditlinien durch Unternehmen wegen der Corona-Krise hat am Mittwoch erneut den europäischen Bankensektor belastet.



Im Dax waren Deutsche Bank der größte Verlierer mit minus 2,5 Prozent. Im MDax waren Commerzbank der zweitgrößte Verlierern mit einem Abschlag von 5,2 Prozent.

Viele Unternehmen gerieten angesichts der Corona-Krise in eine bedrohliche Lage, sagte Analyst Andrew Lowe von der Berenberg Bank. Um die Liquidität zu sichern, hätten sie daher die bestehenden Kreditfazilitäten in großem Umfang genutzt. Die Nutzungsrate sei nach oben geschnellt.

"Diese Kredite schlage sich in den Bilanzen der Banken nieder. Die Kapitalquoten werden zurückgehen, weil die risikogewichteten Anlagen zunehmen", erläuterte der Experte. Vor allem längerfristig dürften "schwache" Unternehmen als Risikofaktor die Geldhäuser belasten.

An der Madrider Börse waren mit Bankinter, BBVA und Banco Sabadell drei Branchentitel die größten Verlierer im Leitindex IBEX. Im Mailänder Leitindex FTSE-MIB waren fünf der sieben größten Kursverlierer Bankenaktien. Spanien und Italien sind von der Corona-Krise in Europa am stärksten betroffen./bek/mis