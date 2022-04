AKTIEN IM FOKUS: Banken legen europaweit am stärksten zu

Weitere Suchergebnisse zu "STOXX EU600 Banks":

FRANKFURT (dpa-AFX) - In einem starken Börsenumfeld haben sich Europas Banken am Freitag an die Spitze gesetzt. Sie profitierten laut Händlern von einer wieder stärkeren Risikoneigung an den Märkten. Der Stoxx Europe 600 Bankenindex stieg um 2,5 Prozent und lag auf dem Sektortableau auf Rang eins. Im deutschen Leitindex Dax führten Papiere der Deutschen Bank das Feld mit einem Aufschlag von vier Prozent an.

Die Kurse der Geldhäuser haben sich seit Jahresbeginn deutlich besser gehalten als der breite Markt. Das lag vor allem an den steigenden Renditen an den Kapitalmärkten. An diesem Freitag stieg die Rendite zehnjähriger US-Staatsanleihen auf den höchsten Stand seit mehr als drei Jahren. Zehnjährige Bundesanleihen rentieren mittlerweile mit knapp 0,7 Prozent. Vor allem im Anleihen- und Kreditgeschäft verdienen die Banken bei steigenden Marktzinsen mehr.

Analyst Stephen Innes von SPI Asset Management rechnet denn auch mit guten Zahlen aus dem US-Bankensektor bei der in Kürze anstehenden Saison der Quartalsberichte. Den Auftakt machen traditionell die großen Investmenthäuser. Die Notenbank Fed werde die Leitzinsen in diesem Jahr kräftig erhöhen. "Das sollte Musik sein in den Ohren der Bankeninvestoren".

Derweil sorgte ein Deal im italienischen Bankensektor für Aufsehen und steigende Kurse: Die französische Großbank Credit Agricole steigt mit einem Anteil von 9,2 Prozent bei der veronesischen Banco BPM ein. Das ließ deren Kurs um 14 Prozent nach oben schnellen. In ihrem Fahrwasser legten auch Bper Banca, Unicredit und Intesa Sanpaolo kräftig zu./bek/ag/eas