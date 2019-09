AKTIEN IM FOKUS: Banken legen zu - Commerzbank mit beachtlicher Wende ins Plus

Weitere Suchergebnisse zu "Commerzbank":

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aktien der Commerzbank haben am Freitag ihre anfangs klaren Verluste rasch wettgemacht und während der Vorstellung der neuen Geschäftsstrategie immer stärker zugelegt.



In der Spitze kosteten sie 5,447 Euro.

Zuletzt waren sie mit einem Aufschlag von 1,3 Prozent auf 5,40 Euro weiterhin unter den besten Werten im MDax . Kurz nach der Eröffnung waren sie in die Nähe ihres Zwischentiefs vom Mittwoch bei 5,15 Euro gesackt, hatten sich dann aber gefangen.

Dass die Bank für 2019 keine steigenden Erträge mehr erwartet, hatte zunächst belastet. Später sagte der Finanzvorstand, es sei offen, wie die gekappte Ertragsprognose 2019 auf das Ergebnis wirke. Nach der Komplettübernahme ihrer Direktbank-Tochter Comdirect will die Commerzbank zudem nicht mehr mit zwei Marken agieren.

Besser noch als die Commerzbank schnitten am Freitag die Anteile der ebenfalls im MDax notierten Aareal Bank ab, die an der Index-Spitze um 4 Prozent vorrückten. Hier beflügelte einer Kreisemeldung, wonach der Immobilienfinanzierer Druck von einem aktivistischen Investor bekommt. So fordert der Hedgefonds Teleios Capital Partners, den Verkauf der IT-Dienstleistungstochter Aareon auszuloten.

Zudem gewannen im MDax Deutsche Pfandbriefbank 1,5 Prozent und im Dax waren Deutsche Bank mit plus 1,7 Prozent weit vorne./ajx/fba