AKTIEN IM FOKUS: Banken gefragt - Anleiherenditen ziehen an

Weitere Suchergebnisse zu "JP Morgan Chase":

NEW YORK (dpa-AFX) - Die Anleger sind am Freitag an der Wall Street in Finanzwerte zurück geströmt.



Allgemein griffen sie zu Wochenschluss nach dem jüngsten Rückschlag bei Aktien wieder beherzt zu. Dies galt besonders für die zuletzt abgestraften Aktien der großen Banken. Als Stütze wurde am Markt darauf verwiesen, dass es bei US-Staatsanleihen, die zuletzt als sicherer Hafen gefragt waren, nun zu Gewinnmitnahmen kam.

Entsprechend gehörten Finanztitel zu den Favoriten im Dow, nachdem sie in den vergangenen Tagen stark unter den sinkenden Marktzinsen gelitten hatten. Die Papiere von Goldman Sachs und JPMorgan rückten im Wall-Street-Leitindex um 3,5 und 3,1 Prozent vor. Bei Banken gelten höhere Zinsen im Alltagsgeschäft zum Beispiel mit Krediten oder festverzinslichen Wertpapieren als Vorteil.

Auch die Papiere vieler anderer Institute wurden davon beflügelt, dass die den Kursen gegenläufige Rendite der zehnjährigen US-Anleihen am Freitag wieder auf 1,36 Prozent anzog. Am Vortag war sie bei 1,25 Prozent noch auf ein Fünfmonatstief gefallen.

Im marktbreiten S&P 500 versammelten sich die Papiere der Citigroup , von Morgan Stanley , der Bank of America mit bis zu 3,3 Prozent unter den klaren Gewinnern. Die Anteile von Wells Fargo stiegen um 3,8 Prozent und jene von State Street zogen um 5,6 Prozent an. Hier wurden die Titel am Freitag von der UBS zum Kauf empfohlen.

Wie Analyst Michael Hewson vom Broker CMC Markets denn auch betonte, gibt die Erholung der Renditen dem Sektor jetzt wieder Auftrieb. Nachdem die Aktien am Donnerstag etwas an Boden verloren verwies er angesichts der Erholung auch auf die Perspektive, dass die großen US-Banken in der kommenden Woche die Berichtssaison einläuten./tih/jha/