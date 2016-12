AKTIEN IM FOKUS: Banken europaweit unter Druck - Deutsche Bank ist Ausnahme

Weitere Suchergebnisse zu "Commerzbank":

FRANKFURT/MAILAND (dpa-AFX) - Aktien aus dem europäischen Bankensektor haben am Mittwoch unter neuen Sorgen um die italienische Traditionsbank Banca Monte dei Paschi di Siena (BMPS) gelitten.



Der Branchenindex Stoxx Europe 600 Banks verlor zuletzt 0,38 Prozent , nachdem die BMPS-Aktien in Mailand wegen einbrechender Kurse vom Handel ausgesetzt wurden. Insgesamt waren sie um fast 17 Prozent auf Talfahrt gegangen. Grund dafür war eine Erklärung, dass die flüssigen Mittel nur noch für vier Monate reichen könnten. Damit könnte dem Kreditinstitut schneller als zuletzt vermutet das Geld ausgehen.

Deutsche Finanzhäuser schlugen sich in diesem Umfeld aber vergleichsweise gut: Commerzbank-Aktien lagen in Frankfurt zuletzt nur hauchdünn mit 0,05 Prozent im Minus, während die Titel der Deutschen Bank sogar um rund 1 Prozent stiegen. Anleger zeigten sich hier gespannt, ob sich bei dem führenden deutschen Institut jüngste Medienberichte bewahrheiten, wonach ein Vergleich mit den US-Behörden im Streit wegen umstrittener Hypothekengeschäfte aus der Zeit vor Finanzkrise kurz bevorstehen könnte. Am Montagabend hatte es geheißen, dass eine Einigung schon an diesem Mittwoch möglich sei.

Bankenwerte insgesamt setzten ihre Berg- und Talfahrt der vergangenen Tage ungebrochen fort. Die Branche steht im Zwiespalt der Zinswende in den USA, die ihr klassisches Kreditgeschäft attraktiver macht, und der Krisenlage im italienischen Bankensektor, die ein erneutes Aufflammen der Euro-Schuldenkrise befürchten lässt. "Die Märkte halten den Atem an", sagte Mike van Dulken von Accendo Markets mit Blick auf eine Stellungnahme des italienischen Finanzministers Pier Carlo Padoan, die am frühen Nachmittag erwartet werde.

Sollte der jüngst begonnene Versuch einer Kapitalerhöhung bei Monte dei Paschi scheitern, wird eine offizielle Rettungsaktion für die italienische Traditionsbank dem Experten zufolge immer wahrscheinlicher. Institutionelle Investoren können noch bis Donnerstag Wertpapiere ordern, Kleinanleger haben nur bis heute Zeit. "Der Zeitpunkt der Rede von Padoan könnte also ziemlich vorausschauend gewählt sein", sagte van Dulken./tih/ck/das