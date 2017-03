AKTIEN IM FOKUS: Bankaktien europaweit gefragt - Umfeld hellt sich auf

Weitere Suchergebnisse zu "BNP Paribas":

FRANKFURT/PARIS (dpa-AFX) - Bankaktien haben in dem positiven Umfeld am Dienstag zu den Gewinnern am europäischen Aktienmarkt gezählt.



Unter den 19 Branchen des Stoxx Europe 600 gehörte der Subindex der Branche mit plus 0,70 Prozent zu den Favoriten.

An der Dax-Spitze waren die Papiere der Commerzbank auf den höchsten Stand seit Januar 2016 gestiegen und gewannen zuletzt 2,14 Prozent auf 8,703 Euro. In Paris zogen die Anteilsscheine von BNP Paribas um mehr als 1 Prozent an.

Die Anleger versuchten, das Scheitern der Gesundheitsreform des US-Präsidenten Donald Trump im Repräsentantenhaus positiv zu sehen, schrieb Analyst Michael Hewson vom Broker CMC Markets UK. Sie hofften, dass Trump nun umso mehr Energie in seine versprochene Steuerreform stecke. Sollte dies gelingen, könnten sich Börsianern zufolge im Zuge weiter steigender Zinsen auch die Geschäftsaussichten der Banken verbessern, die seit langen unter der lockeren Geldpolitik der Zentralbanken leiden./la/stb