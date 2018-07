AKTIEN IM FOKUS: Bank of America treiben nach Zahlen US-Bankensektor an

Weitere Suchergebnisse zu "Goldman Sachs":

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Gute Quartalszahlen der Bank of America haben am Montag den gesamten US-Bankensektor befeuert.



Die Papiere der Investmentbank verteuerten sich um fast 4 Prozent und zogen andere Titel wie Citigroup , JPMorgan , Wells Fargo , Goldman Sachs und Morgan Stanley mit nach oben. Deren Aktien gewannen zwischen 1,5 und 3,7 Prozent. Der S&P 500 Finanzsektor stieg um 1,6 Prozent.

Die Bank of America habe das vierzehnte Quartal in Folge operativ überzeugt, schrieb Analyst Richard Ramsden von Goldman Sachs in einer ersten Einschätzung. Treiber seien im zweiten Quartal geringere Ausgaben, ein besseres Kreditkartengeschäft sowie die Ergebnisse der Bank an den Kapitalmärkten gewesen. Auch die Rückstellungen für schlechte Kredite lägen deutlich unter seinen und den Markterwartungen. Er beließ die Papiere auf der "Conviction Buy List"./bek/jha/

