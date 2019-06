AKTIEN IM FOKUS: Bank-Aktien unter Druck - Zinssignale der Notenbanken belasten

Weitere Suchergebnisse zu "Deutsche Bank":

FRANKFURT (dpa-AFX) - Aktien von Banken sind am Donnerstag in Europa einem insgesamt festen Gesamtmarkt deutlich hinterhergehinkt.



Während der Dax und der EuroStoxx 50 jeweils um fast ein Prozent zulegte, war der Stoxx Europe 600 Bank mit einem Plus von 0,20 Prozent zweitschächster Branchenindex.

Nachdem am Dienstag bereits die Europäische Zentralbank eine noch lockerere Geldpolitik in Aussicht gestellt hatte, signalisierte am Mittwochabend auch die US-Notenbank Fed mögliche Zinssenkungen. Banken leiden schon seit Jahren unter dem Niedrigzinsumfeld, da dieses das klassische Einlagen- und Kreditgeschäft erschwert.

Hierzulande fielen die Aktien der Deutschen Bank , der Commerzbank und der Aareal Bank um jeweils rund 0,1 Prozent.