AKTIEN IM FOKUS: Bank-Aktien steigen nach soliden Zahlen großer Häuser

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Nach soliden Quartalszahlen europäischer Großbanken haben sich die Kurse am Mittwoch branchenweit erholt.



In Zürich verteuerten sich Papiere von Credit Suisse nach Quartalszahlen um 3,7 Prozent. Analyst Benjamin Goy von der Deutschen Bank sprach von soliden Ergebnissen der Schweizer und von einem guten Start in das dritte Quartal.

In Paris legten Aktien der BNP Paribas nach Zahlen um 3,2 Prozent zu. "Die Fortschritte bei der Kostenkontrolle sind positiv", sagte Analystin Anke Reingen von der Bank RBC. Nicht nur das Investmentbanking (CIB), auch andere Segmente hätten zum Übertreffen der Markterwartungen beigetragen.

Am deutschen Markt setzten sich Aktien der Deutschen Bank an die Dax -Spitze mit einem Plus von 3,4 Prozent. Mit der Commerzbank , der Deutschen Pfandbriefbank und der Aareal Bank zeigten sich drei weitere Branchentitel fest./bek/zb

