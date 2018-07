AKTIEN IM FOKUS: BASF fallen und Covestro steigen - Tauschen Anleger die Pferde?

Weitere Suchergebnisse zu "Covestro":

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Während Aktien von BASF am Freitag nach Zahlen unter Druck geraten sind und an das Ende des Dax fielen, haben sich Papiere von Covestro an die Spitze des Leitindex gesetzt.



Sie verteuerten sich um 2,05 Prozent auf 83,70 Euro, das war der höchste Stand seit März. Seit dem Tief Ende Juni beläuft sich das Plus auf rund 17 Prozent.

Ein Börsianer schloss nicht aus, dass Anleger im Dax bei den Chemiewerten nun "die Pferde wechseln" und von BASF in Covestro umschichten könnten. So habe Covestro am Vortag gute Ergebnisse vorgelegt und die Ziele für 2018 höher gesteckt. Die Zahlen von BASF hätten hingegen enttäuscht. Analyst Chetan Udeshi von JPMorgan schrieb, bei BASF stelle der Markt nun eine Beschleunigung des Wachstums beim operativen Gewinn (Ebit) im zweiten Halbjahr in Frage./bek/jha/

