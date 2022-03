AKTIEN IM FOKUS: BASF nach HSBC-Empfehlung an Dax-Spitze - Chemie-Sektor stark

Weitere Suchergebnisse zu "BASF":

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aktien von BASF haben am Montag nach einem positiven Analystenkommentar der britischen Bank HSBC die Dax-Spitze erklommen. In einem Umfeld allgemein gefragter Chemiewerte zogen die Titel der Ludwigshafener um 3,5 Prozent an. Die Aktien des Kunststoffkonzerns Covestro waren dem mit einem Anstieg um 3,2 Prozent dicht auf den Fersen.

Der Aktienmarkt zeigte sich am Montag allgemein erholt. Laut dem Marktbeobachter Andreas Lipkow von der Comdirect nahmen stark nachlassende Rohölpreisnotierungen etwas Druck von der Inflationsdynamik. Insbesondere Aktien von zyklischen Unternehmen, zu denen auch Chemiewerte gehören, seien unter diesen Voraussetzungen gefragt. Auch Lanxess sowie Wacker Chemie waren gefragt und gewannen im Index der mittelgroßen Werte MDax bis zu drei Prozent.

Der HSBC-Experte Martin Evans attestiert den BASF-Papieren in seiner Studie auf dem aktuellen Kursniveau ein attraktives Verhältnis zwischen Chancen und Risiken und stufte die Anteilsscheine von "Hold" auf "Buy" hoch. HSBC stuft solche Aktien mit "Buy" ein, deren Kursziel mehr als 20 Prozent über dem aktuellen Kurs liegt.

Die jüngste Abwertung der Papiere bezeichnete Evans als "übertrieben" selbst in Zeiten gestiegener Kosten. Eine robuste Nachfrage sollte hilfreich sein, um Kostensteigerungen weitergeben zu können. Wegen guter Trends im ersten Quartal sieht er Luft nach oben für den Konzernausblick.

Die BASF-Papiere waren im Zuge der russischen Invasion in die Ukraine abverkauft worden - wie viele Branchenpapiere. Mitte Februar wurden noch rund 69 Euro gezahlt, vor drei Wochen waren es zeitweise weniger als 50 Euro - im Tief hatten sie so in kurzer Zeit mehr als 30 Prozent verloren. Mit zuletzt knapp 54 Euro haben sie sich davon bisher nur relativ dürftig erholt./tih/la/mis